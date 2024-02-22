Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт Міндовкілля про заборону «джипінгу» на природоохоронних територіях та у прирівняних до них заповідниках.

Документ пройшов усі інстанції та експертизи. Над його розробкою з урахування міжнародного досвіду разом зі спеціалістами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів працювали фахівці та експерти доброго десятка природоохоронних організацій, товариств, асоціацій, громадських об’єднань. Щоб він став законом, необхідно, щоб за документ проголосував парламент та підписав президент.

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Це буде доповнення до чинного закону "Про природно-заповідний фонд України", де є прогалини, що дозволяють поціновувачам «джипінгу» кататися по територіях природно-заповідного фонду. Тепер цей "карт-бланш" заберуть з метою уникнення агресивного ставлення до охоронних заповідних зон, флори й фауни.

"Законопроєкт встановить суворіші заборони та посилить відповідальність за їх порушення. Пересуватися на авто природно-заповідними територіями дозволено буде лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях", — наголосив міністр Міндовкілля Руслан Стрілець.

В українському законодавстві є прогалини, які дозволяють поціновувачам "джипінгу" кататися по територіях природно-заповідного фонду. Фото: facebook.com

За слова очільника Міндовкілля, під час підготовки законопроєкту вивчали міжнародний досвід. До прикладу, в заповідних зонах Ісландії позашляховики поза законом, оскільки шкодять ґрунтовому покриву та рослинності. Кожному, кого спіймали за кермом позашляховика у невідповідному місці, загрожує штраф до $4500. Чехія практикує джипінг на військових полігонах, а в США потрібно стати в чергу, щоб отримати дозвіл на поїздку визначеними шляхами.

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Підготовлений законопроєкт буде переданий на розгляд Верховною Радою України, де сподіваються на підтримку народними депутатами. Щоправда, народні депутати у захваті від позашляховиків, багато з них мають таку техніку у володінні й люблять поїздки на природу, у т.ч. в заповідні місця.