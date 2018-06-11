На другому етапі Чемпіонату України з ралі, який проходив поблизу Умані 9-10 червня, вже не було іноземців. Відтак перемогу святкували "місцеві".

В трьох заліках ралі "Умань" з чотирьох переможцями стали пілоти, народжені в Черкаській області. Так, Борис Ганжда, котрий разом зі штурманом Євгеном Сокуром отримав абсолютну перемогу в ралі "Умань" – уродженець села Маньківка, а Юрій Хоміцький, котрий виборов перемогу в класі 4WD Open – з Поташа. Обидва населені пункти розташовані поблизу Умані.

У класі монопривідних авто 2 WD Open кращим став черкащанин Павло Копилець. В інших классах обійшлося без "землячества" - серед авто на моноприводі 2WD перемогу отримав киянин Володимир Гнатенко, а в класі N4 – Юрій Шаповалов з Кременчуга. Офіційні результати перегонів тут.

Запідозрити уродженців Черкаської області в тому, що вони тренувалися саме на цих дорогах, на яких проходили змагання, неможливо. Адже траси були прокладені за допомогою грейдерів перед самим початком змагань, і перед перегонами на них тренуватися не було змоги. Отже в даному випадку перемога черкащан на рідній землі може бути лише підтвердженням прислів’я "дома і стіни допомагають".

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Ще одна особливість уманського ралі – в більшості випадків змагання проходили грунтовими ділянками, а через спеку покриття було дуже сухим. Тому після кожного проїзду автомобілів піднімалась величезна курява з пилу. Таким чином, деякі пілоти, які їхали впритул до своїх конкурентів, майже не бачили дороги поперед себе. І навпаки, ті, хто їхав подалі від спортсменів, що йшли попереду, мали можливість показати кращі результати.

За перипетіями ралі "Умань" глядачі могли спостерігати за допомогою прямої трансляції, яка тепер доступна і в записі:

Нагадаємо, що в першому етапі Чемпіонату України з ралі переміг іноземець.