Ретро ралі "Від фортеці до фортеці" як завжди вийшло захоплюючим для гонщиків і видовищним для всіх учасників "Ретрофесту-2018". Старт в Кам'янці-Подільському став третім етапом Кубка України з ралі на класичних автомобілях.

До участі в ретроралі зареєструвалося 20 екіпажів з числа тих, хто взяв участь у святі “Ретрофест-2018”. Автомобілі пройшли сувору технічну комісію, яка підтвердила їхню відповідність правилам безпеки. Також враховувалося, наскільки історичний автомобіль відповідає оригіналу.

Автомобілі різних років випуску і різних країн виробництва, але всі в гідному технічному стані, тобто цілком здатні подолати ті 60 км, які запланували організатори - засновники “Ретрофесту” і Автомобільна федерація України (FAU) в особі її Комісії історичних транспортних засобів (КІТС). Безпосередньо організацією ралі займалася команда 1st Autograd Rally з Харкова.

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Маршрут проклали вулицями Кам'янця-Подільського і по його околицях. На учасників справили враження не тільки мальовничі пейзажі, а й власне дороги - адже бруківка на деяких ділянках була навіть більш “історичною”, ніж автомобілі, що стартували на ній: її вік місцями налічував кілька століть!

Доречно зауважити, що організатори фесту - клуб “Діксі Ретро” на чолі з Оленою Дикою - вміло використовували вигляд і харизму свого міста, щоб їхнє свято історії та стилю вийшло яскравим і змістовним.

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На трасі учасників ретроралі чекало кілька пунктів КВ (контроль часу) і два регрупінга, було також додаткове випробування на узгодженість дій пілота і штурмана та влучність останнього. Також в залік пішли результати конкурсу елегаціі - театралізованої презентації ретро автомобіля, де враховується не тільки автентичність машини, але і відповідність костюмів його екіпажу певному часовому періоду.

В “найстаршому” класі F перше місце зайняв екіпаж Ігор Лащенко - Юрій Фролков на ГАЗ-21 (1960 р.в.), друге - Михайло Зіновійовіч, що стартував на ГАЗ-67 (1944 р.) і третє - команда Сергія і Олесі Малдур, що також використовували для свого успіху “Волгу” ГАЗ-21 (1968 р.в.).

В "національному" класі дві перші сходинки підсумкової таблиці посіли Олександр Тукач і Анатолій Колісник (в обох - “горбаті” “Запорожці” ЗАЗ-965).

У класі G місця розподілилися так: 1-е місце - Валерій Савітський на ВАЗ-2106 (1985 р.в.), 2-е - Павло Лозовенко і Олексій Заіка на ГАЗ-24 (1978 р.в.), 3-е - Олександр і Вадим Навроцькі на ГАЗ-24 (1978 р.в.).

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Нагадаємо, що першим етапом кубка України було ралі в рамках весняного OldCarLand`у, другим став львівський Leopolis Gran Prix, четвертою стане гонка на "Ретрозльоті ”Олександрія”, п'ятий етап організовують засновники ралі ”Золота підкова” на території західних областей, а підведуть підсумки свого сезону ретро-раллісти на осінньому OldCarLand`і в Києві.

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