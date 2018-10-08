За раритет розраховували отримати 50-75 тисяч фунтів, а позбулись за суму у 16 разів меншу.

Позашляховик Lada Niva, котрий брав участь в ралі-рейді Париж-Дакар у 1970-х, на аукціоні Sotheby's продали майже в 16 разів дешевше запланованої ціни.

Автомобіль був проданий за 4,6 тисячі фунтів стерлінгів, проти 50-75 тисяч фунтів, котрі організатори аукціону розраховували виручити за російський позашляховик з історією.

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Фото: ралійна Lada Niva продана за 4,6 тисячі фунтів / RM Sotheby’s

Бойова Niva має усі атрибути ралійного “корча”: полегшений кузов, каркас безпеки, пластикові капот і двері, збільшений бензобак, додатковий захист бамперів і світлотехніку, посилену підвіску. Однак роки також наклали свій відбиток і машина, що збирала пил та іржавіла у гаражі, має не найкращий технічний стан.

На автомобілі разом зі своїм сином наприкінці 1970-х виступав британець Франсуа Джінсон, однак доїхати до фінішу не зміг. З того чкасу “Ніва” зберігалась у гаражі Джінсона до 2009 року, після чого була продана нинішньому власнику.

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