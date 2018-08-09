Серед нових функцій та обладнання оновлених моделей Land Rover Range Rover та Range Rover Sport з'явилась дуже цікава "фішка".

Land Rover Range Rover та Range Rover Sport 2019 модельного року можуть долати броди глибиною до 92 см без ризику отримати пошкодження двигуна чи електросистем.

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Система, що отримала назву Wade Sensing, встановлюватиметься у люксові кросовери опційно. Вона забезпечує інформацію про глибину води у реальному часі та відношення до максимальної глибини занурення автомобіля. Інформація надходить від сенсорів, розташованих у нижній частині бічних дзеркал та надходить до електронного центру машини, звідки виводиться на екран мультимедійної системи. Таким чином водій може у режимі реального часу бачити “під водою”, оцінити кут нахилу машини і отримати попередження про занадто велику глибину попереду. Активувати функцію Wade Sensing можна за допомогою кнопки в меню налаштувань 4x4i.

Можливо не кожен власник автомобіля вартістю близько 100 тисяч доларів захоче перетинати на ньому броди, однак у випадку з нашою країною така функція точно буде корисною під час дощів – міряти глибину калюж.

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