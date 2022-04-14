Щоб сховати вкрадене, вони вантажать їх на поїзди та накривають брезентом.

На залізничному ешелоні з російською військовою технікою, який прямує територією Білорусі до Росії, було помічені вкрадені рашистами в українців автомобілі, повідомляє телеграм-канал “Беларуські Гаюн”. Щоб їх важче було ідентифікувати, машини вкривають брезентом.

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Однак за силуетом автомобіля дуже легко здогадатись, що там знаходиться пікап. Швидше за все, це Mitsubishi L200. Адже таких машин на озброєнні армії РФ немає, а саме їх найчастіше викрадали під час окупації Київської області з України. Також часто викрадали позашляховики Toyota, Nissan та Mazda.