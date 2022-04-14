Чтобы скрыть украденное, они грузят их на поезда и накрывают брезентом.

На железнодорожном эшелоне с российской военной техникой, следующим по территории Беларуси в Россию, были замечены угнанные рашистами у украинцев автомобили, сообщает телеграм-канал "Беларуські Гаюн". Чтобы их труднее было идентифицировать, машины покрывают брезентом.

Кстати, захватчики украли 150 автомобилей украинской полиции

Однако по силуэту автомобиля легко догадаться, что там находится пикап. Скорее всего, это Mitsubishi L200. Ведь таких машин на вооружении армии РФ нет, а именно их чаще всего угоняли во время оккупации Киевской области из Украины. Также часто угоняли внедорожники Toyota, Nissan и Mazda.