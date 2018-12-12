Про цей автомобіль поки що зовсім мало інформації, тож свідчення власника машини з пробігом під 100 тисяч км варте уваги.

Хетчбек Ravon R2 з'явився на українському ринку відносно недавно, однак вже встиг здобути популярність завдяки своїй доступності. Власник такого хетчбека вже встиг намотати 80 тисяч кілометрів на одометрі і вирішив розповісти, чого вартий цей автомоібль.

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Наразі Ravon R2 є найдоступнішим автомобілем на українському ринку з автоматичною коробкою передач. Виробництво автомобілів цієї марки ведеться у Казахстані, а значна частина агрегатів випускається за ліцензією Chevrolet.

Інструктору автошколи з Одеси на ім’я Ярослав вдалось за два роки володіння хетчбеком намотати на одометрі 80 тисяч кілометрів пробігу. Своїми враженнями про Ravon R2 Ярослав поділився у власному блогу на YouTube.



Загальний висновок такий: технічний стан хетчбека цілком задовільний. Ярослав розповів, що певні нюанси й недоліки усе ж є: наприклад, іноді може підклинювати кермо, акумулятор вимагає більш уважного обслуговування, а колодки потребують частішої заміни в порівнянні з іншими автомобілями – кожні 20 тисяч кілометрів.

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