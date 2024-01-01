Red Bull показав приголомшливий гіперкар RB17

Після багатьох років чуток і тизерів Red Bull нарешті представила свій перший в історії трековий автомобіль RB17 на Гудвудському фестивалі швидкості.

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Двомісний середньомоторний гіперкар розвиває понад 1200 кінських сил завдяки 4,5-літровому атмосферному V-10 з електричною підтримкою, здатному розвивати вражаючі 15 000 об/хв. Він важить менше 1984 фунтів (900 кг), а Red Bull обіцяє рівні ходових характеристик на рівні боліда Формули-1.

Ця неймовірна цифра ваги зводиться до двомісного монокока RB17 із вуглецевого волокна, у якому двигун використовується як елемент шасі. Потужність передається на задні колеса через шестиступінчасту секвентальну коробку передач і активний самоблокуючий диференціал із гідравлічним блокуванням. Задня передача відсутня. Заднім ходом рухає електродвигун, встановлений у трансмісії.

Тільки цей електромотор видає 200 із загальних 1200 коней, а V-10 забезпечує інші 1000 к.с. Усю цю потужність контролює стандартний контроль тяги з антиблокувальними гальмами. Максимальна швидкість понад 350 км/год.

Як і очікувалося з болідом, розробленим спільно з інженерним генієм Red Bull Адріаном Ньюі, у RB17 працює вражаюча аеродинаміка. Red Bull каже, що автомобіль створює до двох тон притискної сили, що більше ніж вдвічі перевищує власну вагу. У кузов вбудовані системи керування хвилею коліс, щоб згладити потік повітря навколо шин. Передні та задні крила також отримали активні елементи для регулювання притискної сили відповідно до різних сценаріїв.

Решта нутрощів RB17 так само натхненна автоспортом. На всіх чотирьох колесах є регульована підвіска штовхача з активним контролем висоти та крену, а також режим підйому для подолання нерівностей на низьких швидкостях. Є також гідропідсилювач керма та карбонові гальма на всіх чотирьох колесах.

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Ці гальма покривають 18-дюймові колеса з вуглецевого волокна з гоночними сліками Michelin, розробленими спеціально для цього автомобіля. Клієнти також можуть вибрати варіант 20-дюймових коліс, обтягнутих високоефективними шинами.

Про ціну RB17 нічого не повідомляється, хоча можна з упевненістю припустити, що вона знаходиться в семизначному діапазоні. Проте це має значення, оскільки всі 50 екземплярів уже продані. Очікується, що виробництво почнеться наступного року.