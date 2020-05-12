Гонщиків, схоже, транспортували до морського порту в контейнерах разом з болідами.

Відеоролики Red Bull славляться своєю креативністю, високим вмістом драйву та адреналіну і новий сюжет створений за тими ж принципами. У ньому нідерландський гонщик Макс Ферстаппен знайомить зі своєю батьківщиною свого напарника Алекса Албона. Екскурсія, звісно ж, проводиться не в туристичному автобусі.

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Пілоти команди Aston Martin Red Bull Racing на своїх болідах відвідують найвизначніші туристичні локації Нідерландів. Екскурсія розпочинається у морському порту Роттердама, слідує через Королівський палац і піщаний пляж Схевенінген в Гаазі, крізь квіткові плантації і найбільший квітковий аукціон у світі неподалік Амстердама, проходить гоночною трасою “Зандворт”, міськими вуличками і сільськими дорогами зі славнозвісними голандськими вітряками обабіч.



Aston Martin Red Bull Racing знімали цей ролик ще до початку карантину – на каналі також розміщене відео про знімальний процес. Нове відео входить до серії сюжетів Road Trip – “Дорожня мандрівка”, які показують пригоди формульних болідів на громадських дорогах по всьому світу.



Через коронавірус були скасовані Гран-прі Австралії та Монако, а ще шість етапів перенесені на невизначений термін. Організатори намагаються розробити новий календар сезону з 15-18 етапів. Очікується, що чемпіонат розпочнеться двома гонками в Австрії 5-го та 12-го липня, а потім переміститься на британський Сільверстоун. Розглядається можливість проведення гонок без глядачів на трибунах.

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