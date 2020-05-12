Гонщиков, похоже, транспортировали в морской порт в контейнерах вместе с болидами.

Видеоролики Red Bull славятся своей креативностью, высоким содержанием драйва и адреналина и новый сюжет создан по тем же принципам. В нем нидерландский гонщик Макс Ферстаппен знакомит со своей родиной своего напарника Алекса Албона. Экскурсия, конечно же, проводится не в туристическом автобусе.

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Пилоты команды Aston Martin Red Bull Racing на своих болидах посещают выдающиеся туристические локации Нидерландов. Экскурсия начинается в морском порту Роттердама, следует через Королевский дворец и песчаный пляж Схевенинген в Гааге, сквозь цветочные плантации и самый цветочный аукцион в мире неподалеку Амстердама, проходит гоночной трассой "Зандворт", городскими улочками и сельскими дорогами со знаменитыми голландскими ветряными мельницами с обеих сторон.

Aston Martin Red Bull Racing снимали этот ролик еще до начала карантина – на канале также размещено видео о съемочном процессе. Новое видео входит в серию сюжетов Road Trip – "Дорожное путешествие", которые показывают приключения формульных болидов на общественных дорогах по всему миру.

Из-за коронавируса были отменены Гран-при Австралии и Монако, а еще шесть этапов перенесены на неопределенный срок. Организаторы пытаются разработать новый календарь сезона с 15-18 этапов. Ожидается, что чемпионат начнется двумя гонками в Австрии 5-го и 12-го июля, а затем переместится на британский Сильверстоун. Рассматривается возможность проведения гонок при пустых трибунах.

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