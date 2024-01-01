Red Bull показал потрясающий гиперкар RB17

После многих лет слухов и тизеров Red Bull наконец-то представила свой первый в истории трековый автомобиль RB17 на Гудвудском фестивале скорости.

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Двухместный среднемоторный гиперкар развивает более 1200 лошадиных сил благодаря 4,5-литровому атмосферному V-10 с электрической поддержкой, способному развивать впечатляющие 15 000 об/мин. Он весит менее 1984 фунтов (900 кг), а Red Bull обещает уровни ходовых характеристик на уровне болида Формулы-1.

Эта невероятная цифра веса сводится к двухместному монококу RB17 из углеродного волокна, в котором двигатель используется как элемент шасси. Мощность передается на задние колеса через шестиступенчатую секвентальную коробку передач и активный самоблокирующийся дифференциал с гидравлической блокировкой. Задняя передача отсутствует. Задним ходом движет электродвигатель, установленный в трансмиссии.

Только этот электромотор выдает 200 из общих 1200 лошадей, а V-10 обеспечивает остальные 1000 л.с. Всю эту мощность контролирует стандартный контроль тяги с антиблокировочными тормозами. Максимальная скорость более 350 км/ч.

Как и ожидалось с болидом, разработанным совместно с инженерным гением Red Bull Адрианом Ньюи, в RB17 работает впечатляющая аэродинамика. Red Bull говорит, что автомобиль создает до двух тонн прижимной силы, что более чем вдвое превышает собственный вес. В кузов встроены системы управления волной колес, чтобы сгладить поток воздуха вокруг шин. Передние и задние крылья также получили активные элементы для регулировки прижимной силы в соответствии с различными сценариями.

Остальные внутренности RB17 так же вдохновлены автоспортом. На всех четырех колесах есть регулируемая подвеска толкателя с активным контролем высоты и крена, а также режим подъема для преодоления неровностей на низких скоростях. Есть также гидроусилитель руля и карбоновые тормоза на всех четырех колесах.

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Эти тормоза покрывают 18-дюймовые колеса из углеродного волокна с гоночными сликами Michelin, разработанными специально для этого автомобиля. Клиенты также могут выбрать вариант 20-дюймовых колес, обтянутых высокоэффективными шинами.

О цене RB17 ничего не сообщается, хотя можно с уверенностью предположить, что она находится в семизначном диапазоне. Однако это имеет значение, поскольку все 50 экземпляров уже проданы. Ожидается, что производство начнется в следующем году.