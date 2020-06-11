Дуже часто подача регресного позову від МТСБУ до винуватця ДТП стає несподіванкою.

Регрес — це право зворотної вимоги до особи, яка є винною у спричиненні шкоди.

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МТСБУ після сплати страхового відшкодування має право подати регресний позов:

✅ до власника, водія транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, що не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім осіб, зазначених у пункті 13.1 статті 13 Закону;

✅ до водія транспортного засобу, який заволодів транспортним засобом за допомогою протиправних дій;

✅ до страховика, якщо забезпечений транспортний засіб, що заподіяв шкоду, було встановлено та страховик був зобов'язаний, але не виплатив страхове відшкодування у порядку, встановленому законом;

✅ до підприємства, установи, організації, що відповідають за стан дороги, якщо заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода виникла з їх вини;

✅ до особи, визначеної у пункті 13.1 статті 13 Закону, яка причетна до ДТП, якщо вона керувала транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також якщо вона відмовилася від проходження відповідно до встановленого порядку огляду щодо цих станів та/або вона керувала транспортним засобом без права на керування транспортним засобом відповідної категорії, та/або самовільно залишила місце пригоди.

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