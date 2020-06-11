Очень часто подача регрессного иска от МТСБУ к виновнику ДТП становится неожиданностью.

Регресс – это право обратного требования к лицу, которое является виновным в причинении вреда.

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МТСБУ после уплаты страхового возмещения имеет право подать регрессный иск:

✅ к владельцу, водителю транспортного средства, виновнику дорожно-транспортного происшествия, который не застраховал свою гражданско-правовую ответственность, кроме лиц, указанных в пункте 13.1 статьи 13 Закона;

✅ к водителю транспортного средства, завладевшему транспортным средством с помощью противоправных действий;

✅ к страховщику, если обеспеченное транспортное средство, причинившее вред, было установлено и страховщик был обязан, но не выплатил страховое возмещение в порядке, установленном законом;

✅ к предприятию, учреждению, организации, отвечающему за состояние дороги, если причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия вред возник по их вине;

✅ к лицу, определенному в пункте 13.1 статьи 13 Закона, которое причастно к ДТП, если оно управляло транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также если оно отказалось от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования в отношении этих состояний и/или оно руководило транспортным средством без права на управление транспортным средством соответствующей категории, и/или самовольно покинуло место происшествия.

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