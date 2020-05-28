По результатам первого квартала 2020 года составлены рейтинги страховых компаний по премиям и выплатам.

Получить выплату от страховой компании не всегда просто, но, судя по отчетности, украинские страховые компании все же проводят выплаты в принятых масштабах – примерно 52% от средств потраченных на приобретение полисов ОСАГО.

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Несмотря на карантин и кризис, страховщики ОСАГО в 1 квартале сделали более 37,5 тыс. выплат пострадавшим в ДТП (+10,3% к показателям 1 кв. прошлого года). Сумма выплат увеличилась на 15,1% и составила более 684 млн грн.

Напомним, что в 1 кв. 2020 года количество заключенных договоров ОСАГО составило почти 1,8 млн шт. (на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Сумма страховых платежей составляет 1,3 млрд грн. (+20%).

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