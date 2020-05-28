В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму почти в 994,4 миллионов долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта сократился на 44 процента. При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто. В то же время, импорт грузовых и спец автомобилей вырос на 2%, до 10,9 тыс. шт., а внешние закупки автобусов – на 5%, до почти 500 шт.

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Что же касается самого крупного сегмента автомобильного импорта – легковых авто, то их количество по сравнению с I кв. 2019 года уменьшилось на 46%, до 115,8 тыс. шт. Общая таможенная стоимость этих машин составила почти $823 млн. Более половины этой суммы ($418,6 млн) было потрачено на приобретение подержанных машин, которые были ввезены в количестве более 94 тыс. шт.

Закупки почти 21,8 тыс. новых легковых автомобилей обошлись импортерам в $404,4 млн. Крупнейшими поставщиками новых легковых автомобилей в первом квартале были: Япония (4 574 шт.), Румыния (3 849 шт.) и Китай (3 335 шт.).

Подержанные легковушки чаще всего завозили из: ФРГ (26 425 шт.), США (15 723 шт.) и Франции (10 177 шт.).

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