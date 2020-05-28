У першому кварталі поточного року в Україну в режимі імпорту було ввезено 127,2 тис. одиниць автотранспортних засобів на суму майже в 994,4 млн. доларів США.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт автотранспорту скоротився на 44 відсотки. При цьому зниження загального обсягу імпорту відбулося за рахунок легкових авто. У той же час, імпорт вантажних та спец автомобілів виріс на 2%, до 10,9 тис. шт., а зовнішні закупівлі автобусів – на 5%, до майже 500 шт.

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Що ж стосується самого великого сегмента автомобільного імпорту – легкових авто, то їх кількість в порівнянні з I кв. 2019 року зменшилася на 46%, до 115,8 тис. шт. Загальна митна вартість цих машин склала майже $823 млн. Більше половини цієї суми ($418,6 млн.) було витрачено на придбання вживаних машин, яких було ввезено в кількості більше 94 тис. шт.

Закупівлі майже 21,8 тис. нових легкових автомобілів обійшлися імпортерам в $404,4 млн. Найбільшими постачальниками нових легкових автомобілів в першому кварталі були: Японія (4574 шт.), Румунія (3849 шт.) та Китай (3335 шт.).

Вживані легковики частіше завозили з: ФРН (26425 шт.), США (15723 шт.) і Франції (10177 шт.).

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