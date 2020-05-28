За результатами першого кварталу 2020 року складено рейтинги страхових компаній за преміями та виплатами.

Отримати виплату від страхової компанії не завжди просто, але судячи зі звітності українські страхові компанії все ж проводять виплати у прийнятих масштабах - приблизно 52% від коштів витрачених на придбання полісів ОСЦПВ.

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Незважаючи на карантин і кризу, страховики ОСЦПВ в 1 кварталі зробили понад 37,5 тис. виплат постраждалим в ДТП (+10,3% до показників 1 кв. минулого року). Сума виплат збільшилась на 15,1% і склала понад 684 млн. грн.

Нагадаємо, що в 1 кв. 2020 р. кількість укладених договорів ОСЦПВ склала майже 1,8 млн. шт. (на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року). Сума страхових платежів становить 1,3 млрд. грн. (+20%).

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