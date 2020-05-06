У квітні тільки нові електромобілі реєструвалися в Україні. Український парк електромобілів за цей період поповнили 38 нових електромашин.

У порівнянні з торішнім результатом реєстрації автомобілів, що працюють виключно на електротязі, впали в 14 разів, а відносно березневого показника цього року – майже в 11 разів.

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Причина – карантин, під час якого Сервісні центри МВС не приймають документи на оформлення покупки вживаних машин, а саме старі авто завжди становили левову частину українського ринку електромобілів.

Бестселером серед зареєстрованих в квітні електромобілів став Audi E-Tron, цей електричний кросовер вибрали 10 автомобілістів. На другому місці за популярністю відразу два електрокари – BMW i3 і Porsche Taycan, в активі яких по 7 квітневих реєстрацій. По чотири реєстрації у Hyundai Ioniq Electric і Jaguar I-Pace, і це третій результат місяця.

Всього з початку року в Україні першу реєстрацію пройшли 1747 автомобілів на електротязі (159 нових і 1588 вживаних).

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