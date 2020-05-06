В апреле только новые электромобили регистрировались в Украине. Украинский парк электромобилей за этот период пополнили 38 новых электромашин.

По сравнению с прошлогодним результатом регистрации автомобилей, работающих исключительно на электротяге, упали в 14 раз, а в отношении мартовского показателя этого года – почти в 11 раз.

Читайте также: Во время карантина Skoda распродает автомобили в Украине

Причина – карантин, во время которого Сервисные центры МВД не принимают документы на оформление покупки подержанных машин, а именно старые авто всегда составляли львиную долю украинского рынка электромобилей.

Бестселлером среди зарегистрированных в апреле электромобилей стал Audi E-Tron, этот электрический кроссовер выбрали 10 автомобилистов. На втором месте по популярности сразу два электрокара – BMW i3 и Porsche Taycan, в активе которых по 7 апрельских регистраций. По четыре регистрации у Hyundai Ioniq Electric и Jaguar I-Pace, и это третий результат месяца.

Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 1747 автомобилей на электротяге (159 новых и 1588 подержанных).

Также интересно: Электрический УАЗ будут продавать за 40 000 евро