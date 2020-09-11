Реєстрацію "належних користувачів" для юридичних осіб можуть спростити. Такий проект вже опублікований на офіційному сайті МВС.

Зараз директор компанії, за якою зареєстровано автомобіль, визнається винним у всіх порушеннях швидкісного режиму зафіксованих на камери. Для реєстрації “належного користувача” (особи яка замість директора отримуватиме штрафи зафіксовані в автоматичному режимі) потрібна особиста присутність директора компанії або його довіреної особи та водія, якого хочуть зробити «належним користувачем», у сервісному центрі МВС.

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Аби спростити реєстрацію “належних користувачів” юридичними особами у МВС розробили проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів”.

Відповідно до цього документа ресторація “належних користувачів” для юридичних осіб стане можлива онлайн. Вказано, що для ресторації “належних користувачів” представник юридичної особи повинен надати визначений перелік документів та визначити строк, на який призначається “належний користувач”.

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