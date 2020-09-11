Регистрацию "надлежащих пользователей" для юридических лиц могут упростить. Такой проект уже опубликован на официальном сайте МВД.

Сейчас директор компании, за которой зарегистрирован автомобиль, признается виновным во всех нарушениях скоростного режима, зафиксированных камерами. Для регистрации "должного пользователя" (лица, которое вместо директора получать штрафы зафиксированы в автоматическом режиме) требуется личное присутствие директора компании или его доверенного лица и водителя, которого хотят сделать “должным пользователем”, в сервисном центре МВД.

Читайте также: Не помогло: после введения автофиксации аварийность выросла на 26%

Чтобы упростить регистрацию "надлежащих пользователей" юридическими лицами в МВД разработали проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Порядок внесения сведений о надлежащего пользователя транспортного средства в Единый государственный реестр транспортных средств".

Согласно этому документу регистрация "надлежащих пользователей" для юридических лиц станет возможна онлайн. Указано, что для регистрации "надлежащих пользователей" представитель юридического лица должен предоставить определенный перечень документов и определить срок, на который назначается "надлежащий пользователь".

Также интересно: За два месяца работы автофиксации автовладельцы заплатили 73 миллиона гривен