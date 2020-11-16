Автор законопроєкту сподівається, що заборона підвищить безпеку на дорогах.

На сайті Верховної Ради опублікували проект закону №4348 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення зовнішньої реклами".

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Автором є "слуга народу" Володимир Крейденко, який пише, що метою проекту є забезпечення безпечних та комфортних умов дорожнього руху.

Забезпечення належного естетичного рівня автомобільних доріг загального користування та проїжджих частин вулиць і доріг у населених пунктах, а також — зменшення впливу відвертального фактора, який чинить зовнішня реклама на водіїв, задля покращення безпеки руху.

Автор хоче внести зміни до Законів "Про рекламу" та "Про автомобільні дороги". Пропонований законопроект запроваджує заборону на розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування (скасування частин статті 16 "Зовнішня реклама").

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Крім того, впроваджується норма про те, що засоби зовнішньої реклами повинні розміщуватись не менш як за 200 метрів від смуги відведення автомобільних доріг загального користування та не менш як за 1000 метрів один від одного, а в населених пунктах – не менш як за 50 метрів від проїжджої частини вулиць і доріг та не менш як за 500 метрів один від одного.

Також, законопроєктом запроваджується норма про те, що у населених пунктах розмір рекламного поля зовнішньої реклами не повинен перевищувати 1,2 м х 1,8 м.