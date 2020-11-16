Автор законопроекта надеется, что запрет повысит безопасность на дорогах.

На сайте Верховной Рады опубликовали проект закона №4348 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно размещения внешней рекламы".

Читайте также: Во Львове хотят запретить дизельные авто

Автором является “слуга народа” Владимир Крейденко, который пишет, что целью проекта является обеспечение безопасных и комфортных условий дорожного движения.

Обеспечение надлежащего эстетического уровня автомобильных дорог общего пользования и проезжих частей улиц и дорог в населенных пунктах, а также – уменьшение влияния отвлекающего фактора, который оказывает наружная реклама на водителей, для улучшения безопасности движения.

Автор хочет внести изменения в законы "О рекламе" и "Об автомобильных дорогах". Предлагаемый законопроект вводит запрет на размещение наружной рекламы в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования (отмена частей статьи 16 "Наружная реклама").

Читайте также: В Украине хотят запретить скручивать пробег на автомобилях

Кроме того, внедряется норма о том, что средства наружной рекламы должны размещаться не менее чем за 200 метров от полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и не менее чем за 1000 метров друг от друга, а в населенных пунктах – не менее 50 метров от проезжей части улиц и дорог и не менее чем за 500 метров друг от друга.

Также, законопроектом вводится норма о том, что в населенных пунктах размер рекламного поля наружной рекламы не должен превышать 1,2 м х 1,8 м.