Renault представив нову комплектацію кросовера Duster, яка оснащена двигуном, здатним працювати на бензині та скрапленому газі.

Лінійка кросовера Duster модельного 2020 року розширилась за допомогою двопаливного варіанту в комплектації Limited Anniversary.

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Така нова екологічна версія використовує турбонаддувний двигун TCe 100 ECO-G із трьома циліндрами, що має літровий об’єм та потужність 100 к.с., а також здатний працювати як на бензині та скрапленому газі (зрідженому нафтовому газі – LPG).

Єдиним недоліком є відсутність запасного колеса, оскільки на його місці розташований допоміжний бак для газу. У разі проколу пропонується використовувати герметизуючий гелевий набір.

Крім того, у стандартне обладнання входить автоматичний клімат-контроль, 17-дюймові диски, Bluetooth, навігатор, 7,0-дюймовий сенсорний екран, хромовані рейки даху, блискучі чорні накладки на дзеркала.

Завдяки двом бакам, 50 літрів бензину та 33,6 зрідженого газу, Duster може проїхати понад тисячу кілометрів без зупинки на АЗС.

Duster під брендом Dacia в цій комплектації продаватиметься за 16 700 євро й знову може залишити за собою титул бестселера, який має останніми роками й в Україні (під брендом Renault).

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