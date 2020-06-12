Renault представил новую комплектацию кроссовера Duster, которая оснащена двигателем, способным работать на бензине и сжиженном газе.

Линейка кроссовера Duster модельного 2020 года расширилась с помощью двухтопливного варианта в комплектации Limited Anniversary.

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Такая новая экологическая версия использует турбонаддувный двигатель TCe 100 ECO-G с тремя цилиндрами с литровым объемом и мощностью 100 л.с., а также способностью работать как на бензине, так и на сжиженном газе (сжиженном нефтяном газе – LPG).

Единственным недостатком является отсутствие запасного колеса, поскольку на его месте расположен вспомогательный бак для газа. В случае прокола предлагается использовать герметизирующий гель-набор.

Кроме того, в стандартное оборудование входит автоматический климат-контроль, 17-дюймовые диски, Bluetooth, навигатор, 7,0-дюймовый сенсорный экран, хромированные рельсы на крыше, блестящие черные накладки на зеркала.

Благодаря двум бакам, на 50 литров бензина и 33,6 сжиженного газа, Duster может проехать более тысячи километров без остановки на АЗС.

Duster под брендом Dacia в этой комплектации будет продаваться за 16 700 евро и снова может оставить за собой титул бестселлера, который получил в последние годы и в Украине (под брендом Renault).

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