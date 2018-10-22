Концепт автономного електромобіля має одну платформу для двох варіантів змінного кузова.

Головна відмінність концепту Rinspeed від десятку йому подібних у тому, що компанія вже готова запустити його у виробництво.

Живий екземпляр робочого концепту MicroSNAP компанія Rinspeed обіцяє показати на наступній виставці Consumer Electronics Show. Він являє собою компактний автономний електрокар зі змінними кузовами. Новий концепт є продовженням концепції, започаткованої великим безпілотником SNAP.

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Суть MicroSNAP досить проста: Skateboards – це шасі, а Pods – кузова; власник зможе обирати потрібний йому на той чи інший момент “под” і за кілька хвилин переставити його на “скейт”.

Наприклад, якщо магазину потрібно доставка, диспетчерська програма на станції встановлює на шасі вантажну капсулу і відправляє його за потрібними адресами. Якщо ж необхідно перевезти пасажирів, то на платформу ставиться пасажирський кузов.



Складність концепції полягає у тому, що вона передбачає розкидані містом сервісні точки, де зберігаються і заряджаються шасі та знаходяться кузова. Компанія Rinspeed повідомила, що вже веде перемовини з інвесторами для залучення коштів на старт виробництва тестових прототипів MicroSNAP.

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