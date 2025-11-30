Rivian розробив розумний шолом для велосипедистів

Бренд мікромобільності ALSO, створений на базі Rivian, оголосив про запуск інтелектуального велосипедного шолома Alpha Wave та відкрив сторінку попереднього замовлення. Новинка коштує 250 доларів, а перші поставки заплановані на весну 2026 року.

Виробник позиціонує Alpha Wave як преміальний продукт, що має конкурувати з дорогими смарт-шоломами вартістю від 400 до 500 доларів. Головний акцент зроблено на новій системі безпеки Release Layer System (RLS), яка, за заявою ALSO, здатна забезпечити суттєво кращий захист від ударів, що є однією з основних причин струсів мозку.

Новий стандарт безпеки

Система RLS складається з чотирьох внутрішніх рухомих панелей, які під час удару розсіюються в різні боки та поглинають енергію обертання. У ALSO наголошують, що технологія може стати альтернативою MIPS і потенційно вплинути на розвиток галузевих стандартів захисту велосипедистів. Якщо RLS підтвердить ефективність у практичних тестах, вона може задати новий рівень вимог до шоломів у преміум-сегменті.

Вбудовані технології та інтеграція з електровелосипедом

Шолом отримав чотири вбудовані динаміки із захистом від шуму вітру та два мікрофони з шумозаглушенням. Це дозволяє відповідати на дзвінки, слухати навігаційні інструкції або музику без потреби у навушниках.

Окремою перевагою є інтеграція з електровелосипедом TM-B від ALSO. У разі підключення до велосипеда шолом працює як частина загальної системи освітлення: синхронізує задні ліхтарі та забезпечує переднє світло потужністю 200 люменів. Сам шолом має клас водозахисту IPX6 і заряджається через USB-C.

Суперечливі рішення дизайну

Однією з дискусійних деталей стали парні передні та задні ліхтарі, які, на думку частини коментаторів, можуть створювати плутанину на дорозі. Коли два джерела світла розташовані близько одне до одного, водії іноді сприймають їх як далекі фари автомобіля, а не велосипедиста, який рухається набагато ближче.

Попри це, фахівці в галузі мікромобільності розглядають Alpha Wave як цікаву інновацію, що поєднує високий рівень безпеки та розширені функції, характерні для сегмента смарт-пристроїв.