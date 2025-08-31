У Берліні встановили світлофори для велосипедистів: як вони працюватимуть

У пілотному проєкті на першому етапі встановлять 23 дисплеї. Вони мають зробити поїздку прихильників педальних велосипедів більш комфортною і безпечною.

Як повідомляє офіційний вебсайт Берліна Berlin.de, додаткові табло надаватимуть інформацію про сигнали світлофорів та підказуватимуть алгоритм подальших дій на під'їзді до перехрестя.

Зазвичай бачений здалеку світлофор горить зеленим, але до перехрестя ще трохи далекувато і велосипедисти починають сильно крутити педалі, щоб перетнути перехрестя. Встигають не завжди, вискакуючи на перетин вулиць вже під червоне світло з великою швидкістю.

Часто такі поїздки завершуються зіткненням з транспортними засобами, травматизмом. Ось саме для уникнення таких інцидентів вирішено дати інформаційну пораду додатковим позначенням на дисплеї ще задовго до перетину вулиць.

Це не класичний світлофор, а вертикальний цифровий індикатор. Скриншот: Авто24

Встановлений за 200 метрів від перехрестя своєрідний світлофор покаже велосипедистам, чи доїдуть вони до наступного перехрестя на зелене чи червоне світло, якщо продовжуватимуть рухатися зі швидкістю 20 кілометрів на годину.

Система для німецької столиці нова, але для ФРН не є прем'єрною. Вона вже добре протестована в Мюнстері. Берлінське транспортне управління регулярно консультується з тамтешніми спеціалістами, котрі охоче діляться досвідом.

У транспортному управлінні повідомили, що вулиці були обрані на основі оцінки теперішньої велосипедної інфраструктури та схвальних відгуків від районів. Вони оснащені сучасними світлофорами, що сприяє впровадженню систему VeloFlow.

Ось як має працювати система "VeloFlow". Інфографіка: Департамент Сенату з питань мобільності, транспорту, захисту клімату та навколишнього середовища

Технологія доволі проста. Придорожні пристрої записують інформацію про світлофори в цифровому вигляді безпосередньо на світлофорах. Потім ці дані надсилаються бездротовим способом та в режимі реального часу на дисплеї VeloFlow. Далі вже за розробленим алгоритмом дисплей видає всю інформацію велосипедистам, синхронізуючи її з таймером світлофора на перехресті.

Кожен дисплей VeloFlow коштує трохи менш як 3000 євро. До цієї суми варто додати витрати на розробку джерела живлення, на оцифрування світлофорів та інші витрати на планування. Вже озвучено, що Федеральне міністерство транспорту покриває 85 відсотків.

Для велосипедистів у Німеччині розроблено "персональну" палітру штрафних санкцій і вона дошкульна. Інфографіка: Авто24

Відтак велосипедисти зможуть швидше пересуватися містом: берлінців закликали підготуватися до нової системи червоно-зелених світлофорів. Пілотний проєкт у берлінському дорожньому русі має допомогти велосипедистам під'їхати до наступного перехрестя зі звичайним світлофором.

Нові дорожні табло, розроблені для більш комфортного наближення до наступного світлофора, багато в чому нагадують технологію класичної "зеленої хвилі" для автомобілістів. Однак їхати на велосипеді без зупинок через Берлін завдяки "зеленій хвилі" не вийде. Проєкт пілотний, дисплейні індикатори з'являться лише на окремих вулицях і технологія "Velo Flow Monito" буде приписана лише до окремих перехресть.