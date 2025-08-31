В Берлине установили светофоры для велосипедистов: как они будут работать

В пилотном проекте на первом этапе установят 23 дисплея. Они должны сделать поездку сторонников педальных велосипедов более комфортной и безопасной.

Как сообщает официальный вебсайт Берлина Berlin.de, дополнительные табло будут предоставлять информацию о сигналах светофоров и подсказывать алгоритм дальнейших действий на подъезде к перекрестку.

Обычно виденный издалека светофор горит зеленым, но до перекрестка еще далековато и велосипедисты начинают сильно крутить педали, чтобы пересечь перекресток. Успевают не всегда, выскакивая на пересечение улиц уже под красный свет с большой скоростью.

Часто такие поездки завершаются столкновением с транспортными средствами, травматизмом. Вот именно во избежание таких инцидентов решено дать информационный совет дополнительным обозначением на дисплее еще задолго до пересечения улиц.

Это не классический светофор, а вертикальный цифровой индикатор. Скриншот: Авто24

Установленный в 200 метрах от перекрестка своеобразный светофор покажет велосипедистам, доедут ли они до следующего перекрестка на зеленый или красный свет, если будут продолжать двигаться со скоростью 20 километров в час.

Система для немецкой столицы новая, но для ФРГ не является премьерной. Она уже хорошо протестирована в Мюнстере. Берлинское транспортное управление регулярно консультируется с местными специалистами, которые охотно делятся опытом.

В транспортном управлении сообщили, что улицы были выбраны на основе оценки нынешней велосипедной инфраструктуры и положительных отзывов от районов. Они оснащены современными светофорами, что способствует внедрению систему VeloFlow.

Вот как должна работать система "VeloFlow". Инфографика: Департамент Сената по вопросам мобильности, транспорта, защиты климата и окружающей среды

Технология довольно проста. Придорожные устройства записывают информацию о светофорах в цифровом виде непосредственно на светофорах. Затем эти данные направляются беспроводным способом и в режиме реального времени на дисплеи VeloFlow. Далее уже по разработанному алгоритму дисплей выдает всю информацию велосипедистам, синхронизируя ее с таймером светофора на перекрестке.

Каждый дисплей VeloFlow стоит чуть менее 3000 евро. К этой сумме стоит добавить расходы на разработку источника питания, на оцифровку светофоров и другие расходы на планирование. Уже озвучено, что Федеральное министерство транспорта покрывает 85 процентов.

Для велосипедистов в Германии разработана "персональная" палитра штрафных санкций и она чувствительная. Инфографика: Авто24

Поэтому велосипедисты смогут быстрее передвигаться по городу: берлинцев призвали подготовиться к новой системе красно-зеленых светофоров. Пилотный проект в берлинском дорожном движении должен помочь велосипедистам подъехать к следующему перекрестку с обычным светофором.

Новые дорожные табло, разработаны для более комфортного приближения к следующему светофору, во многом напоминают технологию классической "зеленой волны" для автомобилистов. Однако ехать на велосипеде без остановок через Берлин благодаря "зеленой волне" не получится. Проект пилотный, дисплейные индикаторы появятся только на отдельных улицах и технология "Velo Flow Monito" будет приписана только к отдельным перекресткам.