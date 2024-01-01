В Германии массово штрафуют водителей грузовиков за обгоны и опережение

Места для мониторинга выбрали довольно оживленные. Проверка на мосту через Коппельвег была частью специальной акции, вызванной настойчивыми жалобами и неоднократными опасными ситуациями на этом маршруте.

Как пишет Transport Online, предыдущие инциденты показали, что водители грузовиков игнорируют запрет на обгон, из-за чего часто не могут сформировать правильную полосу для карет спасения. Это несколько раз приводило к серьезным препятствиям во время выездов экстренных служб.

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В ходе короткой проверки было поймано 210 водителей грузовиков за игнорирование запрета. Некоторые водители совершали запрещенный маневр даже в крайней левой полосе, что запрещено для транспортных средств этой весовой категории.

Последствия серьезные: полиция инициировала 210 штрафов, в результате чего общая их сумма составляет примерно 29 400 евро. Кроме того, все нарушения зафиксированы и занесены в Fahreignungsregister (FAER) – немецкий реестр пригодности к управлению автомобилем.

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В полиции отмечают, что запрет на обгон для грузовиков имеет важное значение для безопасности дорожного движения, особенно в условиях интенсивного движения. Нарушения не только представляют опасность для других участников дорожного движения, но и может серьезно задержать работу спасательных служб в чрезвычайной ситуации.