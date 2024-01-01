В Німеччині масово штрафують водіїв вантажівок за обгони та випередження

Місця для моніторингу обрали доволі жваві. Перевірка на мосту через Коппельвег була частиною спеціальної акції, викликаної наполегливими скаргами та неодноразовими небезпечними ситуаціями на цьому маршруті.

Як пише Transport Online, попередні інциденти показали, що водії вантажівок ігнорують заборону на обгін, через що часто не можуть сформувати правильну смугу для карет порятунку. Це кілька разів призводило до серйозних перешкод під час виїздів екстрених служб.

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В ході короткої перевірки було спіймано 210 водіїв вантажівок за ігнорування заборони. Деякі водії здійснювали заборонений маневр навіть у крайній лівій смузі, що заборонено для транспортних засобів цієї вагової категорії.

Наслідки серйозні: поліція ініціювала 210 штрафів, в результаті чого загальна їх сума становить приблизно 29 400 євро. Крім того, усі порушення зафіксовано й занесено до Fahreignungsregister (FAER) – німецького реєстру придатності до керування автомобілем.

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У поліції наголошують, що заборона на обгін для вантажівок має важливе значення для безпеки дорожнього руху, особливо в умовах інтенсивного руху. Порушення не лише становлять небезпеку для інших учасників дорожнього руху, а й може серйозно затримати роботу рятувальних служб у надзвичайній ситуації.