Rivian разработал умный шлем для велосипедистов

Бренд микромобильности ALSO, созданный на базе Rivian, объявил о запуске интеллектуального велосипедного шлема Alpha Wave и открыл страницу предварительного заказа. Новинка стоит 250 долларов, а первые поставки запланированы на весну 2026 года.

Производитель позиционирует Alpha Wave как премиальный продукт, который должен конкурировать с дорогими смарт-шлемами стоимостью от 400 до 500 долларов. Главный акцент сделан на новой системе безопасности Release Layer System (RLS), которая, по заявлению ALSO, способна обеспечить существенно лучшую защиту от ударов, что является одной из основных причин сотрясений мозга.

Новый стандарт безопасности

Система RLS состоит из четырех внутренних подвижных панелей, которые во время удара рассеиваются в разные стороны и поглощают энергию вращения. В ALSO отмечают, что технология может стать альтернативой MIPS и потенциально повлиять на развитие отраслевых стандартов защиты велосипедистов. Если RLS подтвердит эффективность в практических тестах, она может задать новый уровень требований к шлемам в премиум-сегменте.

Встроенные технологии и интеграция с электровелосипедом

Шлем получил четыре встроенных динамика с защитой от шума ветра и два микрофона с шумоподавлением. Это позволяет отвечать на звонки, слушать навигационные инструкции или музыку без необходимости в наушниках.

Отдельным преимуществом является интеграция с электровелосипедом TM-B от ALSO. При подключении к велосипеду шлем работает как часть общей системы освещения: синхронизирует задние фонари и обеспечивает передний свет мощностью 200 люменов. Сам шлем имеет класс водозащиты IPX6 и заряжается через USB-C.

Противоречивые решения дизайна

Одной из дискуссионных деталей стали парные передние и задние фонари, которые, по мнению части комментаторов, могут создавать путаницу на дороге. Когда два источника света расположены близко друг к другу, водители иногда воспринимают их как дальние фары автомобиля, а не велосипедиста, который движется гораздо ближе.

Несмотря на это, специалисты в области микромобильности рассматривают Alpha Wave как интересную инновацию, сочетающую высокий уровень безопасности и расширенные функции, характерные для сегмента смарт-устройств.