Через те що ворог вже знищив більше 20 нафтобаз та кілька нафтопереробних заводів у РНБО просять українців не поширювати інформацію про місця зберігання та транспортування пального.

Центр протидії дезінформації при РНБО України звертається до представників ЗМІ та звичайних громадян: “Не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів. Така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена”.

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Нагадаємо, що за час війни ракетними та авіа ударами було знищено понад 20 нафтобаз та найбільший нафтопереробний завод.