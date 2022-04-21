За то что враг уже уничтожил более 20 нефтебаз и несколько нефтеперерабатывающих заводов в СНБО просят украинцев не распространять информацию о местах хранения и транспортировки топлива.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обращается к представителям СМИ и обычных граждан: “Не распространяйте в сети информацию относительно маршрутов, объемов, мест хранения нефтепродуктов. Такая информация является стратегической и ни в коем случае не должна быть разглашена”.

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Напомним, что за время войны ракетными и авиа ударами было уничтожено более 20 нефтебаз и крупнейший нефтеперерабатывающий завод.