Профільна асоціація вважає, що зменшення податкових ставок з ростом віку автомобіля знищить ринок нових авто та не дозволить розвиватись виробництву.

15 червня 2022 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України», № 7466 від 15.06.2022, який в черговий раз пропонує змінити порядок оподаткування ввезення легкових автомобілів.

Федерація роботодавців автомобільної галузі висловила офіційну позицію, в якій просить не підтримувати цей проєкт закону. Натомість для розвитку виробництва в Україні Асоціація пропонує виключити акцизний податок для авто, які виробляються в нашій країні.

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У Федерації зазначають, що запропонована формула розрахунку митних платежів передбачає, що чим старший за віком автомобіль, тим менше базова ставка для розрахунків податків. Відповідно зменшуються і суми митних платежів (див таблицю).

Це стимулюватиме ввіз в країну автомобілів, яким старше 10 років. З таким підходом виробництво та імпорт нових легкових автомобілів буде і надалі зменшуватися, а відтак заводи та офіційна дилерська мережа виробників і імпортерів нових легкових авто змушена буде звільнити частину фахівців.

Нині автопарк України перебуває у критичному стані - середній вік легкового автомобіля склав 22,7 роки, що у два рази більше, ніж в ЄС (11,8 років). За цим показником Україна займає друге місце у світі після Куби.

Це не може не впливати на загальну екологічну ситуацію. В результаті Україна займає 5 місце в Європі за показником смертності на 100 тис. осіб від забрудненості повітря.