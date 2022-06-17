Профильная ассоциация считает, что уменьшение налоговых ставок с ростом возраста автомобиля уничтожит рынок новых автомобилей и не позволит развиваться производству.

15 июня 2022 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины», №7466 от 15.06.2022, который в очередной раз предлагает изменить порядок налогообложения ввоза легковых автомобилей.

Федерация работодателей автомобильной отрасли выразила официальную позицию, в которой просит не поддерживать этот проект закона. В то же время для развития производства в Украине Ассоциация предлагает исключить акцизный налог для производимых в нашей стране авто.

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В Федерации отмечают, что предложенная формула расчета таможенных платежей предполагает, что чем старше по возрасту автомобиль, тем меньше базовая ставка для расчетов налогов. Соответственно уменьшаются и суммы таможенных платежей (см. таблицу).

Это будет стимулировать ввоз в страну автомобилей старше 10 лет. С таким подходом производство и импорт новых легковых автомобилей будет и дальше уменьшаться, а значит, заводы и официальная дилерская сеть производителей и импортеров новых легковых автомобилей вынуждена будет уволить часть специалистов.

В настоящее время автопарк Украины находится в критическом состоянии – средний возраст легкового автомобиля составил 22,7 года, что в два раза больше, чем в ЕС (11,8 лет). По этому показателю Украина занимает второе место в мире после Кубы.

Это не может не влиять на общую экологическую ситуацию. В результате, Украина занимает 5 место в Европе по показателю смертности на 100 тыс. человек от загрязненности воздуха.