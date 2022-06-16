Для ввоза и регистрации автомобиля не нужно будет посещать ни одно государственное учреждение, все будет происходить через смартфон или компьютер.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о растаможке легковых автомобилей в Дии. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали, когда новая система может заработать, как будет выглядеть на практике, и главное, сколько будет стоить растаможка авто в телефоне.

Кто сможет воспользоваться растаможкой в ​​Дии

Предложение очень простое и обеспечивает подачу декларации через Единый веб-портал государственных услуг, по-простому Дии. Возможность может быть реализована как в мобильном приложении, так и на сайте. Подробный порядок будет разрабатываться Кабмином после голосования в стенах Парламента.

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Новые правила будут использованы только для легковых автомобилей, новых и б/у. Для других категорий транспортных средств процедура и стоимость таможенного оформления останется такой же, как сейчас. Неизменным остается и экологический стандарт – не ниже Евро-2, то есть с 1996 года выпуска.

Новый механизм будет касаться не только физических, но и юридических лиц. Правда, для последних предусмотрено исключение – по желанию компании, авто в возрасте более 3 лет можно будет растаможить по классической процедуре, без "Дии", а путем подачи декларации через специальные брокерские программы.

Как будут практически растаможивать авто в Дии

Чтобы растаможить автомобиль из-за границы, больше не нужно будет заполнять таможенные декларации или обращаться к таможенному брокеру. Для оформления достаточно будет ввести основные данные об автомобиле:

тип, марка и модель;

год изготовления;

VIN-код;

объем двигателя (куб.см);

тип топлива;

сведения о документах на автомобиль (свидетельство о регистрации, экспортная таможенная декларация, другие сопроводительные документы).

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Расчет таможенных платежей и оплата также будет производиться в приложении "Дия". Для оплаты платежей у будущего владельца авто будет около месяца времени. Поскольку налоги больше не будут зависеть от таможенной стоимости автомобиля, а будут рассчитываться автоматически по четко определенной формуле, исчезает потребность в физическом осмотре машины работниками таможни.

Сертификацию, которая обязательна сегодня, предлагают сделать добровольной. Равно как и экспертный осмотр в Сервисных центрах МВД. Это позволит пройти не только растаможку, но и регистрацию транспортного средства в телефоне, избегая необходимости посещения государственных учреждений. Номерной знак будет присваиваться автоматически, электронное свидетельство о регистрации будет загружаться в приложение. Физически документ можно будет получить по почте, а номерные знаки изготовить в любой частной компании с лицензией на их изготовление.

Какая практическая польза от растаможки в смартфоне

Автоматизация процессов и минимизация "человеческого фактора" при таможенном оформлении — это, в первую очередь, шанс преодолеть коррупцию в таможенной сфере. А также удобство, скорость и удешевление процесса для конечного потребителя.

Основные схемы для занижения таможенной стоимости, которые станут неактуальными при принятии растаможки в "Дии":

указание недостающих повреждений и неисправностей автомобиля;

подмена модификации авто;

подделка договоров купли-продажи автомобиля (купчи, инвойсов);

изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега автомобиля).

Значительным преимуществом является также прогнозируемая стоимость автомобиля в Украине. Это позволяет планировать: гражданам свой бюджет, а бизнесу – свою деятельность.

Какова будет формула начисления налогов

Самый интересный и дискуссионный момент при разработке новых правил – размер налогов, которые нужно будет платить при ввозе авто. Кабмин предлагает переходный период длиной в 5 лет, в течение которого стоимость растаможки будет постепенно снижаться для автомобилей в возрасте до 10 лет.

Платежи, предлагаемые новой системой, составляют:

Пошлина = 0

НДС = Ставка*3,5*20%

Акциз = Ставка/2

Базой для начисления налогов является ставка, рассчитываемая по формуле:

СТАВКА = Коэффициент возраста * объем двигателя в куб. см. * Коэффициент типа двигателя * Коэффициент эксклюзивности

Коэффициент возраста будет изменяться ежегодно в течение 5 лет.

В 2022 году предлагают следующие размеры ставок:

0 лет – 2,2; 1 год – 1,9; 2 года – 1,65; 3 года – 1,55; 4 года – 1,45; 5 лет – 1,35; 6 лет – 1; 7 лет – 0,9; 8 лет – 0,85; 9 лет – 0,8; 10 лет – 0,75; 11 лет – 0,7; 12 лет – 0,7; 13 лет – 0,7; 14 лет – 0,7; 15 лет – 0,7; свыше 15 лет – 0,7.

Уже в 2027 году эти показатели составят:

0 лет – 1,54; 1 год – 1,33; 2 года – 1,16; 3 года – 1,09; 4 года – 1,02; 5 лет – 0,95; 6 лет – 0,7; 7 лет – 0,63; 8 лет – 0,6; 9 лет – 0,56; 10 лет – 0,53; 11 лет – 0,7; 12 лет – 0,7; 13 лет – 0,7; 14 лет – 0,7; 15 лет – 0,7; свыше 15 лет – 0,7.

Коэффициент типа двигателя зависит от топлива:

Бензин/газ – 1

Дизель – 1,2

Гибрид – 0,5

Электро – 0

Коэффициент эксклюзивности будет начисляться на автомобили, подпадающие под уплату транспортного налога. Речь идет об автомобилях старше 5 лет, среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы. На сегодня эта сумма равна около 2,4 миллиона гривен ($85,5 тысячи). Стоимость автомобилей определяет Минэкономразвития и публикует исчерпывающий перечень этих моделей ежегодно до 1 февраля на официальном сайте.

Кроме таких новаций, для электромобилей дополнительно предусмотрено освобождение от таможенных платежей не только для легковых, но и для седельных тягачей и грузовиков. А для всех транспортных средств предлагают отменить сбор в пенсионный фонд во время первой регистрации, который составляет от 3 до 5% от стоимости авто.

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Так сколько практически нужно будет платить?

Эксперты Института исследований сравнили стоимость растаможивания по "довоенной" и новой формуле для 5 популярных автомобилей, привозимых украинцами из-за рубежа, в двух вариантах: для 2022 и 2027 годов. И для полноты картины – стоимость растаможки одного из самых дорогих авто, импортированных под "нулевую" растаможку.

Сравнение стоимости растаможки популярных авто

Таким образом, выгоднее всего будет растаможивать более новые автомобили, в возрасте до 5 лет. Так, для новых автомобилей стоимость растаможки может составить 9% от стоимости в 2022 и 6% в 2027 году (для Mercedes-Benz G-Class за 248 тысяч евро), за старенький дизельный "пассат" придется заплатить аж 63% от его стоимости. .

Если сравнивать со ставками растаможивания, действовавшими до "нулевого" растаможивания, по новой формуле налогов придется платить меньше. Однако многое изменилось: подорожали автомобили за рубежом, возросла стоимость их доставки. У украинцев стало меньше денег из-за ослабленной войной экономики. Поэтому, несмотря на формальное снижение налогов, конечная стоимость автомобилей в Украине, растаможенных по новой формуле в Дии, может быть даже дороже, чем до войны.

Приятным бонусом может быть разве что необязательная сертификация и отсутствие необходимости платить за услуги таможенного брокера, хотя эти расходы сегодня составляют суммарно около $200.

Когда закон могут быть приняты

Как и любой законопроект, сначала его должны рассмотреть в профильных комитетах. Позже проголосовать за основу, пройти повторное обсуждение в комитетах и ​​принять в целом. Затем документ должен подписать Президент. И только после публикации в официальной печати он начнет действовать.

Как показывает практика, в случае, когда решение дискуссионное – а по растаможке авто всегда ведут горячие дискуссии – такой процесс может занять несколько месяцев. Например, первые заявления о растаможке в Дии были озвучены больше года назад. Потом было много обсуждений и только сейчас регистрация законопроекта.

Сейчас все в руках парламента. После принятия закона Кабинету Министров необходим еще минимум месяц для реализации технической части работы сервиса. Так что реальный срок начала действия нового механизма — не раньше осени этого года.

Так это хорошо или плохо? Заключение экспертов

Однозначный плюс законопроекта – инновационный подход к таможенному оформлению и регистрации авто в мобильном приложении. Это может побороть коррупцию в сфере определения таможенной стоимости, создать комфортный сервис и минимизировать бюрократию. А также создать благоприятные условия для ведения честного и прозрачного автомобильного бизнеса в цивилизованных условиях.

А вот по формуле начисления налогов вопрос остается дискуссионным. Учитывая ситуацию в стране, низкую покупательную способность украинцев, низкий уровень автомобилизации и потребность в мобильности, стоимость растаможки должна быть ниже.

Из недостатков законопроекта эксперты также выделяют то, что в процессе евроинтеграции и гармонизации украинского законодательства с европейским могут возникнуть проблемы, ведь решение об уходе от таможенной стоимости товара противоречит международным соглашениям. В статье 85 Директивы Совета 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 г. об общей системе налога на добавленную стоимость говорится, что при ввозе любых товаров из-за рубежа базой для налогообложения должна быть таможенная стоимость.

Также предлагаемая система будет действовать только для легковых автомобилей. А изменения необходимы и в импорте грузовиков, автобусов и спецтехники, где существуют те же проблемы, что и в сегменте легковых автомобилей.

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Отдельно следует выделить влияние новой системы на импорт автомобилей из стран Америки. Большинство таких машин украинцы покупали на страховых аукционах поврежденными. Благодаря низкой цене и более дешевой растаможке финальная стоимость авто в Украине получалась существенно дешевле "не битых" аналогов. Поскольку таможенная стоимость не будет влиять на размер начисленных налогов, растаможка поврежденного и целого автомобиля будет одинаковой. Это уменьшит количество автомобилей из Америки в структуре импорта.

В любом случае, дискуссия продолжается, появилась политическая воля на перемены, ведь концепцию растаможивания авто в Дии поддерживает Президент. Поэтому шансы кардинально изменить сферу импорта транспортных средств большие, как никогда раньше. Нужно только дошлифовать проект, исправив эти недостатки.