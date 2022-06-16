Для ввезення та реєстрації автомобіля не потрібно буде відвідувати жодну державну установу, все відбуватимемся через смартфон чи комп'ютер.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про розмитнення легкових автомобілів в “Дії”. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували, коли нова система може запрацювати, як виглядатиме на практиці, та головне — скільки коштуватиме розмитнення авто в телефоні.

Хто зможе скористатися розмитненням в Дії

Пропозиція дуже проста та забезпечує подачу декларації через Єдиний веб-портал державних послуг, по-простому — Дію. Можливість може бути реалізована як в мобільному додатку, так на сайті. Детальний порядок розроблятиме Кабмін після голосування в стінах Парламенту.

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Нові правила будуть використані лише для легкових автомобілів, нових та вживаних. Для інших категорій транспортних засобів процедура та вартість митного оформлення залишиться такою ж, як зараз. Незмінним залишається й екологічний стандарт — не нижче “Євро-2”, тобто від 1996 року випуску.

Новий механізм стосуватиметься як фізичних, та і юридичних осіб. Щоправда, для останніх передбачене виключення — за бажанням компанії, авто віком понад 3 роки можна буде розмитнити за класичною процедурою, без “Дії”, а з шляхом подання декларації через спеціальні брокерські програми.

Як практично розмитнюватимуть авто в Дії

Для того, щоб розмитнити автомобіль з-за кордону, більше не потрібно буде заповнювати митні декларації чи звертатися до митного брокера. Для оформлення достатньо буде ввести основні дані про автомобіль:

тип, марка та модель;

рік виготовлення;

VIN-код

об’єм двигуна (куб.см);

тип палива;

відомості про документи на автомобіль (свідоцтво про реєстрацію, експортна митна декларація, інші супровідні документи).

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Розрахунок митних платежів та оплата також відбуватиметься в додатку “Дія”. Для оплати платежів майбутній власник авто матиме близько місяця часу. Оскільки податки більше не залежатимуть від митної вартості автомобіля, а розраховуватимуться автоматично за чітко визначеною формулою, зникає потреба у фізичному огляді машини працівниками митниці.

Сертифікацію, яка є обов’язковою сьогодні, пропонують зробити добровільною. Так само як і експертний огляд в Сервісних центрах МВС. Це дозволить пройти не лише розмитнення, але й реєстрацію транспортного засобу в телефоні, уникаючи необхідності відвідування державних установ. Номерний знак присвоюватиметься автоматично, електронне свідоцтво про реєстрацію підвантажуватиметься в додаток. Фізично документ можна буде отримати поштою, а номерні знаки виготовити у будь-якій приватній компанії, що матиме ліцензію на їх виготовлення.

Яка практична користь від розмитнення в смартфоні

Автоматизація процесів та мінімізація «людського фактора» під час митного оформлення — це, у першу чергу, шанс побороти корупцію у митній сфері. А також — зручність, швидкість та здешевлення процесу для кінцевого споживача.

Основні схеми для заниження митної вартості, які стануть неактуальними після ухвалення розмитнення в «Дії»:

зазначення відсутніх пошкоджень та несправностей автомобіля;

підміна модифікації авто;

підробка договорів купівлі-продажу автомобіля (купчі, інвойсів);

зміна показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу автомобіля).

Значною перевагою є також прогнозована вартість автомобіля в Україні. Це дає можливість планувати: громадянам свій бюджет, а бізнесу — свою діяльність.

Якою буде формула нарахування податків

Найцікавіший та найдискусійніший момент при розробці нових правил — розмір податків, які потрібно буде платити при ввезенні авто. Кабмін пропонує перехідний період довжиною у 5 років, протягом якого вартість розмитнення поступово знижуватиметься для автомобілів віком до 10 років.

Платежі, пропоновані новою системою, складають:

Мито = 0

ПДВ = Ставка * 3,5 * 20%

Акциз = Ставка / 2

Базою для нарахування податків є ставка, що розраховується за такою формулою:

СТАВКА = Коефіцієнт віку * об’єм двигуна в куб. см. * Коефіцієнт типу двигуна * Коефіцієнт ексклюзивності

Коефіцієнт віку змінюватиметься щороку, впродовж 5 років.

У 2022 році пропонують такі розміри ставок:

0 років — 2,2; 1 рік — 1,9; 2 роки — 1,65; 3 роки — 1,55; 4 роки — 1,45; 5 років — 1,35; 6 років — 1; 7 років — 0,9; 8 років — 0,85; 9 років — 0,8; 10 років — 0,75; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Вже у 2027 році ці показники становитимуть:

0 років — 1,54; 1 рік — 1,33; 2 роки — 1,16; 3 роки — 1,09; 4 роки — 1,02; 5 років — 0,95; 6 років — 0,7; 7 років — 0,63; 8 років — 0,6; 9 років — 0,56; 10 років — 0,53; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Коефіцієнт типу двигуна залежить від пального:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гібрид — 0,5

Електро — 0

Коефіцієнт ексклюзивності нараховуватиметься на авто, які підпадають під сплату транспортного податку. Йдеться про автомобілі віком не більше 5 років, середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні ця сума дорівнює близько 2,4 мільйона гривень ($85,5 тисячі). Вартість автомобілів визначає Мінекономрозвитку, та публікує вичерпний перелік цих моделей щороку до 1 лютого на офіційному сайті.

Окрім таких новацій, для електромобілів додатково передбачене звільнення від митних платежів не лише для легкових, але й сідлових тягачів та вантажівок. А для усіх транспортних засобів пропонують скасувати збір до пенсійного фонду під час першої реєстрації, який сьогодні складає від 3 до 5% від вартості авто.

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То скільки практично потрібно буде платити?

Експерти Інституту досліджень порівняли вартість розмитнення за «довоєнною» та новою формулою для 5 популярних автомобілів, які привозили українці з-за кордону, у двох варіантах: для 2022 та 2027 років. І для повноти картини — вартість розмитнення одного з найдорожчих авто, імпортованих під «нульове» розмитнення.

Порівняння вартості розмитнення популярних авто

Таким чином, найвигідніше буде розмитнювати новіші автомобілі, віком до 5 років. Так, для нових автомобілів вартість розмитнення може становити 9% від вартості у 2022 та 6% у 2027 році (для Mercedes-Benz G-Class за 248 тисяч євро), натомість за старенький дизельний «пасат» доведеться заплатити аж 63% від його вартості.

Якщо порівнювати зі ставками розмитнення, що діяли до «нульового» розмитнення, за новою формулою податків доведеться платити менше. Проте багато чого змінилося: подорожчали авто за кордоном, зросла вартість їх доставлення. В українців стало менше грошей через ослаблену війною економіку. Тому, попри формальне зниження податків, кінцева вартість автомобілів в Україні, розмитнених за новою формулою в “Дії”, може бути навіть дорожчою, ніж до війни.

Приємним бонусом може бути хіба необов’язкова сертифікація та відсутність потреби платити за послуги митного брокера, хоча ці витрати сьогодні складають сумарно близько $200.

Коли закон можуть ухвалити

Як і будь-який законопроєкт, спочатку його повинні розглянути у профільних комітетах. Пізніше — проголосувати за основу, пройти повторне обговорення в комітетах та ухвалити в цілому. Опісля документ має підписати Президент. І лише після публікації в офіційній пресі він почне діяти.

Як показує практика, в разі, коли рішення дискусійне — а щодо розмитнення авто завжди ведуть гарячі дискусії — такий процес може зайняти кілька місяців. Наприклад, перші заяви про розмитнення в Дії були озвучені більше як рік тому. Потім було багато обговорень і лише зараз — реєстрація законопроєкту.

Зараз все в руках парламенту. Після ухвалення закону, Кабінету Міністрів необхідно ще мінімум місяць для реалізації технічної частини роботи сервісу. Тож реальний строк початку дії нового механізму — не раніше осені цього року.

То це добре чи погано? Висновок експертів

Однозначний плюс законопроєкту — інноваційний підхід до митного оформлення та реєстрації авто в мобільному додатку. Це справді може побороти корупцію у сфері визначення митної вартості, створити комфортний сервіс та мінімізувати бюрократію. А також створити сприятливі умови для ведення чесного та прозорого автомобільного бізнесу, в цивілізованих умовах.

А от щодо формули нарахування податків питання залишається дискусійним. Враховуючи ситуацію в країні, низьку купівельну спроможність українців, низький рівень автомобілізації та потребу в мобільності, вартість розмитнення мала б бути нижчою.

З недоліків законопроєкту експерти також виділяють те, що в процесі євроінтеграції та гармонізації українського законодавства із європейським можуть виникнути проблеми, адже рішення про відхід від митної вартості товару суперечить міжнародним угодам. У статті 85 Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість йдеться, що при ввезенні будь-яких товарів з-за кордону базою для оподаткування повинна бути митна вартість.

Також пропонована система діятиме лише для легкових авто. А зміни необхідні і в імпорті вантажних автомобілів, автобусів та спецтехніки, де існують ті ж проблеми, що і в сегменті легкових авто.

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Окремо слід виділити вплив нової системи на імпорт автомобілів з країн Америки. Більшість таких машин українці купували на страхових аукціонах пошкодженими. Завдяки низькій ціні та дешевшому розмитненні фінальна вартість авто в Україні виходила суттєво дешевшої за "не биті" аналоги. Оскільки митна вартість не впливатиме на розмір нарахованих податків, розмитнення пошкодженого і цілого авто буде однаковим. Це зменшить кількість автомобілів з Америки в структурі імпорту.

В будь-якому випадку, дискусія продовжується, з’явилася політична воля на зміни, адже концепцію розмитнення авто в “Дії” підтримує Президент. Тому шанси кардинально змінити сферу імпорту транспортних засобів — великі, як ніколи раніше. Потрібно лише дошліфувати проєкт, виправивши згадані недоліки.