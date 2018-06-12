Такі собі посиденьки аристократів.

“Хто живе довго – знає смак життя”, говорить мудрість. Марка Rolls-Royce вже більш як століття створює автомобілі, бажані у найвищих колах суспільства. Тож на правах довгожителя і знавця вишуканих речей, компанія провела першу зустріч власників у форматі “Авто й коньяк”.

Останнім часом набуває популярності рух “Авто і кава” – це неформальні зустрічі власників авто певної марки чи моделі, або ж просто автолюбителів. Формат заходу передбачає недовгі компанійські посиденьки під каву та розмови про машини. Без алкоголю, адже більшість учасників після зустрічі мають сідати за кермо.

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А от власники Rolls-Royce можуть собі дозволити посидіти з келихом коньяку, бренді чи віскі. За кермом – шофер. Хоча можна й лишитись на ніч у розкішному маєтку Soho, де й проводиться “Авто й коньяк”. Ми, нажаль, не отримали запрошення на цю зустріч, однак до неї міг приєднатися кожен власник “Ройсу”. Нагадаємо, мінімальна вартість “пропускного квитка” у цей “клуб любителів Роллс-Ройс” – 300 тисяч доларів, приблизно стільки коштує седан Ghost.

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