Якщо вдома є прінтер – роздрукуйте ці зображення та бавте малечу.

Баварці та японці випустили набори розваг для дорослих і дітей: розмальовки, пазли і настільні ігри. Всі матеріали доступні безкоштовно, але вам знадобляться принтер, листи А4, ножиці, олівці і гральні кістки.

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Баварський бренд представив п'ять видів ігор і головоломок. Всі вони доступні для скачування на сайті компанії безкоштовно – їх досить роздрукувати. Правила додаються. Крім того, на сайті BMW можна завантажити розмальовки. Для гри “Гонки” знадобляться гральні кубики, а для “Знайди пару” чи “Припаркуйся” – лише папір та ножиці.

Дизайнери Nissan підготували для малечі розфарбовки з вінтажними автомобілями, сучасними та концептами. А керівник підрозділу дизайну японської марки – Альфонсо Альбайса, показав на відео, результати роботи (чи розваг) своїх малюків.

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