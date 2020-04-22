Если дома есть принтер – распечатайте эти изображения и развлекайте малышей.

Баварцы и японцы выпустили наборы развлечений для взрослых и детей: раскраски, пазлы и настольные игры. Все материалы доступны бесплатно, но вам понадобятся принтер, листы А4, ножницы, карандаши и игральные кости.

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Баварский бренд представил пять видов игр и головоломок. Все они доступны для скачивания на сайте компании бесплатно – их достаточно распечатать. Правила прилагаются. Кроме того, на сайте BMW можно скачать раскраски. Для игры “Гонки” понадобятся игральные кубики, а для “Найди пару” или “Припаркуйся” – всего лишь бумага и ножницы.

Дизайнеры Nissan подготовили для малышей раскраски с винтажными автомобилями, современными и концептами. А руководитель подразделения дизайна японской марки – Альфонсо Альбайса, показал на видео, результаты работы (или развлечений) своих малышей.

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