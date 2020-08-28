iNext – це назва концепта, а в серію електрокар піде під іменем iX.

Офіційна презентація баварського електричного кросовера очікується за кілька місяців, та порталу BMW Blog вдалось вивідати деякі цікаві подробиці про новинку. Повідомляється, що в його назві не буде цифрового індекса, як у решти моделей BMW, а силових установок буде три.

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Виробництво серійного BMW iX повинно розпочатись влітку 2021 року на заводі компанії у місті Дінгольфінг. За габаритами новинка розташується між X3 та X5, однак всередині буде таким же просторим, як останній.

Інсайдери повідомляють, що BMW запропонує для iX три варіанти силових установок, які будуть помітно відрізнятися за потужністю та запасом ходу на одній зарядці. Крім того, кросовер iX повинен стати першою моделлю BMW з автопілотом третього рівня.

Фото: прототип BMW iNext / BMW

Найменш потужна установка матиме віддачу близько 310 к.с., проміжна – близько 520, а топова – 610. При цьому дальність пробігу електричного кросовера на одній зарядці поки залишається загадкою для двох перших виконань, але відомо, що найбільш продуктивна версія зможе долати не менше 600 кілометрів.

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