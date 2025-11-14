Розмальовний квітами "течик" змінить власника та ліврею: на фронті нині не до букетів

За повідомленням Рівненської обласної прокуратури, у переліку є позашляховики різних виробників та типів, а також пасажирська версія буса.

За матеріалами судової справи доведено, що двоє жителів Рівненського району ввезли ці автівки в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових, але згодом продали їх за готівку.

Коли гуманітарна місія переростає в комерційну

Оскільки фігуранти справи ввозили ці машини за сфальсифікованими документами, декларуючи їх як техніку для Сил оборони, то справа набула кримінальних ознак.

У серпні ц.р. суд визнав чоловіків винними, засудив їх та постановив конфіскувати автомобілі з подальшою передачею для потреб війська.

Якщо у митній декларації написано, що техніка ввозиться для армії, то так і має бути. Фото: Рівненська облпрокуратура

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури спільно з СБУ та Нацполіцією уже передано чотири позашляховики та мікроавтобус військовим частинам.

Передані до ЗСУ автомобілі:

Kia Sorento – повнопривідний позашляховик, має гарні відгуки від військових за надійність.

Jeep Grand Cherokee – потужний американський SUV, добре пристосований до бездоріжжя.

BMW X5 – комфортний і швидкий кросовер преміумкласу.

Mitsubishi Pajero – витривалий позашляховик із високою прохідністю.

Volkswagen Transporter – універсальний мікроавтобус з так званої серії "армійських течиків", придатний для перевезення як вантажів, так і особового складу.

Армійцям передадуть ще один "течик"

Ще один конфіскований Volkswagen Transporter готують до передачі. Його також ввезли до України за підробленими документами як гуманітарну допомогу військовим.