Розмальовний квітами "течик" змінить власника та ліврею: на фронті нині не до букетів

Рішення суду оскарженню не підлягало і автівки передано у війська
За повідомленням Рівненської обласної прокуратури, у переліку є позашляховики різних виробників та типів, а також пасажирська версія буса.
За матеріалами судової справи доведено, що двоє жителів Рівненського району ввезли ці автівки в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових, але згодом продали їх за готівку.
Коли гуманітарна місія переростає в комерційну
Оскільки фігуранти справи ввозили ці машини за сфальсифікованими документами, декларуючи їх як техніку для Сил оборони, то справа набула кримінальних ознак.
У серпні ц.р. суд визнав чоловіків винними, засудив їх та постановив конфіскувати автомобілі з подальшою передачею для потреб війська.
Якщо у митній декларації написано, що техніка ввозиться для армії, то так і має бути. Фото: Рівненська облпрокуратура
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури спільно з СБУ та Нацполіцією уже передано чотири позашляховики та мікроавтобус військовим частинам.
Передані до ЗСУ автомобілі:
Kia Sorento – повнопривідний позашляховик, має гарні відгуки від військових за надійність.
Jeep Grand Cherokee – потужний американський SUV, добре пристосований до бездоріжжя.
BMW X5 – комфортний і швидкий кросовер преміумкласу.
Mitsubishi Pajero – витривалий позашляховик із високою прохідністю.
Volkswagen Transporter – універсальний мікроавтобус з так званої серії "армійських течиків", придатний для перевезення як вантажів, так і особового складу.
Армійцям передадуть ще один "течик"
Ще один конфіскований Volkswagen Transporter готують до передачі. Його також ввезли до України за підробленими документами як гуманітарну допомогу військовим.