У Мінцифри розповіли, коли в "Дії" запрацює послуга розмитнення авто. Технічна складова продукту готова вже на 90%.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону розповів, коли в "Дії" запрацює послуга розмитнення авто.

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"Послуга готова на 90% технічно. Попри те, що ще не ухвалений законопроект. Нова послуга полягає у тому, що не тільки вона відцифрована і це можна зробити онлайн - у кілька кліків розмитнити авто, яке ви купили за кордоном. А і в тому, що змінюється взагалі формула. Тобто немає суб'єктивних факторів, оцінок вартості розмитнення для митника - прибирається в корені вся корупція. Але для цього потрібно проголосувати і змінити цю формулу. Потрібно, щоб депутати підтримали законопроект, який розробив уряд і направив до парламенту. Зараз ми чекаємо на проведення комітету", - сказав Федоров та висловив сподівання, що нардепи проголосують за відповідний проект закону.

Тобто законопроект ще має розглянути профільний комітет Верховної Ради і тільки потім він потрапить до сесійної зали українського парламенту.

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