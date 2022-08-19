В Минцифре рассказали, когда в "Дии" заработает услуга растаможки авто. Техническая составляющая продукта готова уже на 90%.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона рассказал, когда в "Дии" заработает услуга растаможки авто.

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"Услуга готова на 90% технически. Несмотря на то, что еще не принят законопроект. Новая услуга заключается в том, что не только она оцифрована и это можно сделать онлайн – в несколько кликов растаможить авто, которое вы купили за границей. А и в том, что меняется вообще формула. То есть нет субъективных факторов, оценок стоимости растаможки для таможенника – убирается в корне вся коррупция. Но для этого нужно проголосовать и изменить эту формулу. Нужно, чтобы депутаты поддержали законопроект, который разработало правительство и направило в парламент. Сейчас мы ждем проведения комитета", – сказал Федоров и выразил надежду, что нардепы проголосуют за соответствующий проект закона.

То есть законопроект еще должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады и только потом он попадет в сессионный зал украинского парламента.

Напомним, как сейчас рассчитать растаможку автомобиля.