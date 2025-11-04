Коли і як здійснювати розрахунок між продавцем і покупцем при купівлі авто

Під час укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу в сервісних центрах МВС багато покупців та продавців очікують, що всі дії – і оформлення, і передача коштів – мають відбуватися безпосередньо в адмінзоні. Однак порядок проведення розрахунків жорстко законом не регулюється: передача коштів повністю залишається на розсуд сторін.

Хто і коли має передавати гроші

Сторони самостійно визначають момент оплати. Це може бути до приїзду в сервісний центр, після завершення перереєстрації або навіть частинами. Головне – домовленість має бути зафіксована в договорі або окремому документі, щоб уникнути непорозумінь.

Сервісний центр МВС не контролює та не бере участі в розрахунках

Адміністратор перевіряє документи, оформлює договір купівлі-продажу, забезпечує перереєстрацію авто, але не втручається у фінансові домовленості. Співробітники ТСЦ не несуть відповідальності за те, чи передані кошти й чи виконують сторони свої фінансові зобов’язання.

Де можна передати кошти

Питання безпеки передачі грошей сторони вирішують самостійно. Поширені варіанти:

у відділенні банку або обміннику з перевіркою справжності купюр

через онлайн-платежі з фіксацією транзакції

готівкою в місці, де обидві сторони почуваються безпечно

Це дозволяє уникнути ризиків, які інколи виникають при передачі відносно великих сум готівки.

Як убезпечити угоду

Рекомендується фіксувати умови оплат у договорі купівлі-продажу. Важливо зберегти банківські документи чи розписку, адже спірні ситуації найчастіше виникають саме через непідтверджені фінансові операції.

Що буде, якщо гроші не передано

Оформлення договору та перереєстрація транспортного засобу автоматично означають зміну власника в реєстрі. Якщо гроші не передані або передані частково – це цивільно-правовий спір. Адміністратор не може скасувати угоду лише через відсутність факту розрахунку. Вирішення таких ситуацій можливе тільки на підставі додаткових угод або через суд.

На що звернути увагу покупцю:

перевірити авто в реєстрах щодо обмежень чи застав

не передавати повну суму до перевірки авто та документів

докладно фіксувати порядок розрахунку у письмовій формі

На що звернути увагу продавцю:

домовитися про порядок розрахунку до звернення в ТСЦ

не передавати авто і ключі без гарантій оплати

зберігати підтвердження грошових операцій

Висновок

Перереєстрація авто в сервісному центрі МВС і розрахунок між сторонами – різні процеси. Участь державних робітників обмежується перевіркою та оформленням документів. Грошові операції – це зона виключної відповідальності покупця і продавця, які повинні заздалегідь узгодити всі умови розрахунку та подбати про власну безпеку.