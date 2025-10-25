Україна визнана найризикованішим ринком вживаних авто в Європі

Афери з одометром і приховані пошкодження — це частина реальності українського ринку вживаних авто. На жаль, жодні ознаки не вказують на зміни найближчим часом. Компанія carVertical проводить щорічний аналіз прозорості європейського ринку транспортних засобів, щоб визначити найризикованіші країни для купівлі вживаних автомобілів.

Як і у 2024 році, Україна знову посіла 25-те місце з 25 країн. Серед сусідів України Польща посіла 17-те місце, а Румунія — 22-ге.

Проблеми скручування пробігу та прихованих пошкоджень

Дослідження carVertical виявило, що в Україні досі продаються автомобілі зі скрученим пробігом. Цього року 9,5% перевірених транспортних засобів мали ознаки махінацій з одометром. Середнє скручування пробігу становило 92 400 км.

«Купуючи вживаний автомобіль, водії часто мають певні очікування щодо пробігу. Дехто хоче модель, що пройшла менше ніж 100 000 км, тоді як для інших прийнятним лімітом є 200 000 км. Автомобілі зі значним пробігом важче продати, тож нечесні на руку продавці скручують показники, щоб підвищити привабливість авто й збільшити прибуток», — каже Матас Бузеліс, автомобільний експерт carVertical.

Імпорт також має значний вплив на ринок України — 78,4 % перевірених авто були ввезені з-за кордону. На жаль, серед імпортованих авто частіше трапляються випадки скручування пробігу чи прихованих пошкоджень.

Згідно з дослідженням, 54,7 % транспортних засобів в Україні мали історію пошкоджень проти 48,8 % у 2024 р. Середня сума страхових виплат сягнула 3 600 євро (174 000 грн).

Середній вік перевірених в Україні автомобілів — 10,6 року, тоді як у 2024 році цей показник становив 10,5 року. Тобто українські покупці віддають перевагу старішим транспортним засобам.

Найпрозоріші ринки — Велика Британія, Італія та Німеччина

Велика Британія знову посіла перше місце за індексом прозорості. Лише 2,3 % авто мали скручений пробіг, і лише 17% мали записи про пошкодження. Оскільки Велика Британія є однією з небагатьох країн Європи з лівостороннім рухом, вона менш залежна від імпорту. Лише 2,3 % транспортних засобів надходили з-за кордону, тож ризики для місцевих покупців були порівняно низькими.

Італія, Німеччина, Швейцарія, Франція увійшли до п'ятірки найпрозоріших ринків. Швеція, що торік посідала 5-те місце, вийшла на 10-те — через розширення імпорту, збільшення кількості пошкоджених авто й вищі показники скручування пробігу. Португалія — ще одна країна зі значним падінням рейтингу, що посіла 16-те місце, порівняно з 11-м минулого року. Хорватія продемонструвала найбільше покращення і піднялася з 15-го місця на 11-те.

«Найпрозоріші ринки знаходяться в Західній Європі та Скандинавії. Причини — менша залежність від імпорту, вищий рівень життя й більша прозорість автомобільних даних. Що більше авто імпортує країна й що складніша її економічна ситуація, то вищий ризик афер з одометром і прихованих пошкоджень. Скандинавські країни також є лідерами щодо надання певного рівня даних покупцям авто», — пояснює пан Бузеліс.

Ринки Східної Європи залишаються найбільш ризикованими

П'ятірка найменш прозорих країн залишається незмінною з минулого року. Україна посідає останнє місце. Перед нею йдуть Латвія, Литва, Румунія та Естонія. Ці ринки мають спільні риси: значна частка імпортованих авто, старіший автопарк, поширене скручування пробігу й висока кількість авто з пошкодженнями.

«Чимало авто, імпортованих до Східної Європи, мають великий пробіг. Для швидкого отримання прибутку продавці часто скручують пробіг, приховують пошкодження чи історію автомобіля. Зазвичай такі транспортні засоби частіше ламаються. Тобто, замість того, щоб заощадити гроші на купівлі вживаної моделі, водії витрачають набагато більше, ніж очікувалося. Транскордонний рух уживаних авто надто складний для контролю. Це основна причина маніпуляцій з деякими транспортними засобами», — каже пан Бузеліс.

Країни не завжди обмінюються даними про транспортні засоби, тобто чимало записів про пробіг чи пошкодження не оцифровуються. ЄС не має єдиного підходу до відстеження продажів авто, що полегшує приховування такої недоброчесної практики.

Показники скручування пробігу: Україна — 9,5 %, Латвія — 10,8 %, Литва — 7 %, Румунія — 7,5 %, Естонія — 5,9 %. Показники імпорту: від 61 % в Румунії до 78 % в Україні.

Як розраховується індекс прозорості?

Компанія carVertical у межах дослідження проаналізувала звіти про історію транспортних засобів, придбаних у період з вересня 2024 року до серпня 2025 року включно. Індекс прозорості містить шість показників:

відсоток автомобілів зі скрученим одометром;

середнє значення скручування пробігу в кілометрах;

відсоток пошкоджених транспортних засобів;

середня вартість пошкоджень;

частка імпортованих вживаних авто;

середній вік перевірених автомобілів.

Оскільки прогнозований вплив на прозорість ринку може різнитися, аналітики carVertical присвоїли цим факторам різні значення. Наприклад, відсоток автомобілів зі скрученим одометром є важливішим, ніж середній вік авто, перевірених carVertical у певній країні. Повне дослідження та методологія доступні за посиланням.

carVertical працює у 35 країнах світу, отримуючи дані з понад 900 баз даних — правоохоронних органів, державних реєстрів, фінансових установ та оголошень. Опрацьовуючи мільйони звітів про історію транспортних засобів щороку, компанія формує тенденції, надає вичерпні прогнози та пропонує унікальну аналітику ринку вживаних автомобілів.