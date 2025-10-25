Украина признана самым рискованным рынком подержанных авто в Европе

Аферы с одометром и скрытые повреждения - это часть реальности украинского рынка подержанных авто. К сожалению, никакие признаки не указывают на изменения в ближайшее время. Компания carVertical проводит ежегодный анализ прозрачности европейского рынка транспортных средств, чтобы определить самые рискованные страны для покупки подержанных автомобилей.

Как и в 2024 году, Украина снова заняла 25-е место из 25 стран. Среди соседей Украины Польша заняла 17-е место, а Румыния - 22-е.

Проблемы скручивания пробега и скрытых повреждений

Исследование carVertical выявило, что в Украине до сих пор продаются автомобили со скрученным пробегом. В этом году 9,5% проверенных транспортных средств имели признаки махинаций с одометром. Среднее скручивание пробега составляло 92 400 км.

"Покупая подержанный автомобиль, водители часто имеют определенные ожидания относительно пробега. Некоторые хотят модель, прошедшую менее 100 000 км, тогда как для других приемлемым лимитом является 200 000 км. Автомобили со значительным пробегом труднее продать, поэтому нечестные на руку продавцы скручивают показатели, чтобы повысить привлекательность авто и увеличить прибыль", - говорит Матас Бузелис, автомобильный эксперт carVertical.

Импорт также имеет значительное влияние на рынок Украины - 78,4 % проверенных авто были ввезены из-за рубежа. К сожалению, среди импортируемых авто чаще встречаются случаи скручивания пробега или скрытых повреждений.

Согласно исследованию, 54,7 % транспортных средств в Украине имели историю повреждений против 48,8 % в 2024 г. Средняя сумма страховых выплат достигла 3 600 евро (174 000 грн).

Средний возраст проверенных в Украине автомобилей - 10,6 года, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 10,5 года. То есть украинские покупатели отдают предпочтение более старым транспортным средствам.

Самые прозрачные рынки - Великобритания, Италия и Германия

Великобритания снова заняла первое место по индексу прозрачности. Только 2,3% авто имели скрученный пробег, и только 17% имели записи о повреждениях. Поскольку Великобритания является одной из немногих стран Европы с левосторонним движением, она менее зависима от импорта. Только 2,3% транспортных средств поступали из-за рубежа, поэтому риски для местных покупателей были сравнительно низкими.

Италия, Германия, Швейцария, Франция вошли в пятерку самых прозрачных рынков. Швеция, занимавшая в прошлом году 5-е место, вышла на 10-е - из-за расширения импорта, увеличения количества поврежденных авто и высоких показателей скручивания пробега. Португалия - еще одна страна со значительным падением рейтинга, занявшая 16-е место, по сравнению с 11-м в прошлом году. Хорватия продемонстрировала наибольшее улучшение и поднялась с 15-го места на 11-е.

"Самые прозрачные рынки находятся в Западной Европе и Скандинавии. Причины - меньшая зависимость от импорта, более высокий уровень жизни и большая прозрачность автомобильных данных. Чем больше авто импортирует страна и чем сложнее ее экономическая ситуация, тем выше риск афер с одометром и скрытых повреждений. Скандинавские страны также являются лидерами по предоставлению определенного уровня данных покупателям авто", - объясняет господин Бузелис.

Рынки Восточной Европы остаются наиболее рискованными

Пятерка наименее прозрачных стран остается неизменной с прошлого года. Украина занимает последнее место. Перед ней идут Латвия, Литва, Румыния и Эстония. Эти рынки имеют общие черты: значительная доля импортируемых авто, старый автопарк, распространенное скручивание пробега и высокое количество авто с повреждениями.

"Многие авто, импортированных в Восточную Европу, имеют большой пробег. Для быстрого получения прибыли продавцы часто скручивают пробег, скрывают повреждения или историю автомобиля. Обычно такие транспортные средства чаще ломаются. То есть, вместо того, чтобы сэкономить деньги на покупке подержанной модели, водители тратят гораздо больше, чем ожидалось. Трансграничное движение подержанных авто слишком сложный для контроля. Это основная причина манипуляций с некоторыми транспортными средствами", - говорит господин Бузелис.

Страны не всегда обмениваются данными о транспортных средствах, то есть немало записей о пробеге или повреждениях не оцифровываются. ЕС не имеет единого подхода к отслеживанию продаж авто, что облегчает сокрытие такой нечестной практики.

Показатели скручивания пробега: Украина - 9,5 %, Латвия - 10,8 %, Литва - 7 %, Румыния - 7,5 %, Эстония - 5,9 %. Показатели импорта: от 61 % в Румынии до 78 % в Украине.

Как рассчитывается индекс прозрачности?

Компания carVertical в рамках исследования проанализировала отчеты об истории транспортных средств, приобретенных в период с сентября 2024 года по август 2025 года включительно. Индекс прозрачности содержит шесть показателей:

процент автомобилей со скрученным одометром;

среднее значение скручивания пробега в километрах;

процент поврежденных транспортных средств;

средняя стоимость повреждений;

доля импортированных подержанных авто;

средний возраст проверенных автомобилей.

Поскольку прогнозируемое влияние на прозрачность рынка может разниться, аналитики carVertical присвоили этим факторам разные значения. Например, процент автомобилей со скрученным одометром является более важным, чем средний возраст авто, проверенных carVertical в определенной стране. Полное исследование и методология доступны по ссылке.

carVertical работает в 35 странах мира, получая данные из более 900 баз данных - правоохранительных органов, государственных реестров, финансовых учреждений и объявлений. Обрабатывая миллионы отчетов об истории транспортных средств ежегодно, компания формирует тенденции, предоставляет исчерпывающие прогнозы и предлагает уникальную аналитику рынка подержанных автомобилей.