100-летний трактор восстановили в Винницкой области

ФОТО: Барский колледж|
Точно неизвестно, такой ли цвет имел оригинальный трактор, но воспринимается он на позитиве
Владельцем раритетного 100-летнего трактора является Барский профессиональный колледж транспорта и строительства НТУ. Об этом на своей странице сообщил директор этого учебного заведения Иосиф Кибитлевский.
Читайте также Столетний трактор взялись восстановить в Винницкой области
Сколько времени потрачено на реставрацию трактора и его агрегатов до ходовых возможностей, не сообщается. Однако автор контента разместил довольно интересный перечень выполненных работ.
Самым проблемным был разукомплектованный силовой агрегат, детали к которому по меньшей мере уже 70 лет никто не производит. Фото: Барский колледж
Что было сделано:
- Реставрация верхней головки шатуна.
- Реставрация нижней головки шатуна.
- Расточка гильзы типа Т-40 (Ø 95–120 мм).
- Наплавка отверстий коренных опор блока цилиндров.
- Замена направляющей втулки клапанов.
- Обработка седел (с/х двигатель, 2 цилиндра, 2 клапана/цилиндр).
- Замена втулок клапанов.
- Токарные работы (изготовление втулок клапанов).
- Шлифовка шатунных шеек коленчатого вала.
- Реставрация постели распределительного вала.
- Наплавка поверхности баббитом.
- Восстановление посадочного места под гильзу с предварительной расточкой.
- Токарно-фрезерные работы по изготовлению крышки задней коренной опоры.
- Изготовление поршневых колец.
- Токарные работы (изготовление ремонтной втулки шатуна).
- Токарные работы (изготовление гильзы).
- Координатно-расточные работы.
- Шлифовка блока.
- Шлифовка головки.
- Шлифовка распределительного вала.
Читайте также Как сохранился трактор 1941 года на дне Тихого океана
"Мы совершили невероятное – оживили трактор "Универсал", который полвека молчал. И теперь он снова на ходу"! – поделился радостью директор колледжа Иосиф Кибитлевский.
Классический для первой четверти прошлого столетия способ запустить двигатель с помощью "кривого стартера" сохранился до нашего времени. Фото: Барский колледж
Из фото и видео видно, что поставленный на ход трактор довольно быстрый в движении, хорошо набирает скорость, хотя является тихоходным транспортом
В работе титанический труд выполнили мастера частной СТО "Немиров авто", принадлежащей Сергею Глиняному. Среди исполнителей проекта также указано преподавателей-инженеров Виталия Пампушку и Андрея Гуменного, которые творчески подошли к делу.