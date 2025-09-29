Укр
100-летний трактор восстановили в Винницкой области

В Украине отреставрирован до ходовых возможностей уже третий по счету колесный трактор "Универсал": событие состоялось в городе Бар Винницкой области.
ФОТО: Барский колледж|

Точно неизвестно, такой ли цвет имел оригинальный трактор, но воспринимается он на позитиве

Владельцем раритетного 100-летнего трактора является Барский профессиональный колледж транспорта и строительства НТУ. Об этом на своей странице сообщил директор этого учебного заведения Иосиф Кибитлевский.

Сколько времени потрачено на реставрацию трактора и его агрегатов до ходовых возможностей, не сообщается. Однако автор контента разместил довольно интересный перечень выполненных работ.

Самым проблемным был разукомплектованный силовой агрегат, детали к которому по меньшей мере уже 70 лет никто не производит. Фото: Барский колледж

Что было сделано:

  • Реставрация верхней головки шатуна.
  • Реставрация нижней головки шатуна.
  • Расточка гильзы типа Т-40 (Ø 95–120 мм).
  • Наплавка отверстий коренных опор блока цилиндров.
  • Замена направляющей втулки клапанов.
  • Обработка седел (с/х двигатель, 2 цилиндра, 2 клапана/цилиндр).
  • Замена втулок клапанов.
  • Токарные работы (изготовление втулок клапанов).
  • Шлифовка шатунных шеек коленчатого вала.
  • Реставрация постели распределительного вала.
  • Наплавка поверхности баббитом.
  • Восстановление посадочного места под гильзу с предварительной расточкой.
  • Токарно-фрезерные работы по изготовлению крышки задней коренной опоры.
  • Изготовление поршневых колец.
  • Токарные работы (изготовление ремонтной втулки шатуна).
  • Токарные работы (изготовление гильзы).
  • Координатно-расточные работы.
  • Шлифовка блока.
  • Шлифовка головки.
  • Шлифовка распределительного вала.

"Мы совершили невероятное – оживили трактор "Универсал", который полвека молчал. И теперь он снова на ходу"! – поделился радостью директор колледжа Иосиф Кибитлевский.

Классический для первой четверти прошлого столетия способ запустить двигатель с помощью "кривого стартера" сохранился до нашего времени. Фото: Барский колледж

Из фото и видео видно, что поставленный на ход трактор довольно быстрый в движении, хорошо набирает скорость, хотя является тихоходным транспортом

В работе титанический труд выполнили мастера частной СТО "Немиров авто", принадлежащей Сергею Глиняному. Среди исполнителей проекта также указано преподавателей-инженеров Виталия Пампушку и Андрея Гуменного, которые творчески подошли к делу.

